VIDEO. Les Marocains font la fête à Doha après la victoire des Lions

L’équipe nationale marocaine a remporté une victoire historique face à son homologue espagnole pour se qualifier ainsi aux quarts de finale de la Coupe du monde (Qatar-2022), pour la première fois dans l’histoire de l’équipe.

L’équipe nationale marocaine a réalisé un exploit historique pour les équipes arabes lors de la Coupe du monde, étant donné qu’il s’agit de la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale dans l’histoire des participations des pays arabes au Mondial, et ce lors d’une messe sportive internationale qui se tient pour la première fois dans un pays arabe.

Les Lions de l’Atlas ont réussi à battre l’équipe espagnole – championne du monde en 2010 – après le temps réglementaire et additionnel de la rencontre qui s’est jouée, mardi soir au stade « Education City », et qui s’est soldée par nul, pour passer aux tirs au but (3-0) grâce au brillant gardien de but Yassine Bounou.

Les poulains de Walid Regragui ont réussi à marquer trois tirs au but grâce à Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi, tandis que Badr Banoun a raté un seul tir qui a été sauvé par le gardien Unai Simón.

Yassine Bounou était l’homme du match après avoir sauvé deux tirs de l’équipe espagnole des pieds de Carlos Soler et Sergio Busquets, tandis que le tir de Pablo Sarabia a trébuché sur le poteau.

L’équipe nationale marocaine a réalisé un exploit arabe qui se produit pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, vu que l’équipe nationale a validé son billet pour les quarts de finale du Mondial-2022, et qu’aucune équipe arabe n’a atteint ce tour auparavant.

Trois équipes arabes se sont qualifiées auparavant aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il s’agit de l’équipe nationale marocaine lors de l’édition 1986, au Mexique, de l’équipe nationale saoudienne en 1994, aux Etats Unis, et de l’équipe nationale algérienne lors de l’édition 2014, au Brésil. Ce sont les réalisations les plus remarquables des équipes arabes dans l’histoire de la Coupe du monde.

L’équipe nationale marocaine est le seul représentant des pays arabes lors de la Coupe du monde (Qatar-2022), après la sortie des trois autres équipes arabes de la phase de groupes, à savoir le Qatar, l’Arabie saoudite et la Tunisie.

Le Maroc affrontera en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le vainqueur du match opposant mardi soir le Portugal à la Suisse.