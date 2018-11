VIDEO: le roi Mohammed VI avec Macron à l’Elysée

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan est arrivé, dimanche matin, au Palais de l’Élysée pour prendre part à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

A son arrivée au Palais de l’Élysée, le Souverain a été accueilli par le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron.

La participation de Mohammed VI, à l’invitation de Macron, à la cérémonie internationale de commémoration du Centenaire de l’Armistice, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.

Il s’agit également d’un message fort à l’adresse de la communauté internationale témoignant de l’engagement du Royaume en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de son action inlassable pour la promotion du multilatéralisme et la défense des valeurs universelles de démocratie, de liberté et d’égalité.

Cette cérémonie, à laquelle assistent plusieurs chefs d’État et de gouvernement des pays belligérants de la Grande Guerre, des représentants des institutions européennes, de l’Organisation des Nations Unies et de plusieurs autres organisations internationales, se déroulera à l’Arc de Triomphe.

Cet événement offre l’occasion de se remémorer les sacrifices de tous les combattants de la Grande Guerre et rendre un hommage commun à tous ces hommes qui ont combattu pour les idéaux de la paix, de la réconciliation et de l’entente.