VIDEO- Le retour triomphal de Meriem Amjoune au Maroc

Elle a volé la vedette lors de l’Arab Reading Challenge (défi de lecture arabe), représentant son pays, le Maroc, de la meilleure façon qui soit. Meriem Amjoune, lauréate de ce prestigieux concours, est arrivée à Casablanca ce vendredi. Elle sera reçue par le ministre de l’Education nationale Said Amzazi.

A l’aéroport Mohammed V, sa mère a remercié le roi qui lui a passé un appel téléphonique pour l’encourager et a remercié tous les Marocains qui ont soutenu sa fille.

Âgée d’à peine 9 ans, Meriem Amjoune s’est nettement démarquée parmi quelque 10,5 millions de participants et de participantes issus des quatre coins du monde arabe.

Et c’est des mains du vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum que la jeune prodige de la lecture arabe s’est vu remettre le trophée, une récompense pour le temps et l’effort qu’elle a consentis pour lire, comprendre et synthétiser un lot de 50 livres, ce qui n’est pas une sinécure pour une fillette de son âge.

Le concours de Arab Reading Challenge, lancé en 2016, récompense également les meilleurs instituteur et superviseur du monde arabe. Le montant global des prix décernés s’élève à 11 millions de dirhams émiratis, soit environ 30 millions de dirhams.

S.L.