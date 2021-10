VIDEO. Le CRI Fès-Meknès présente un site web pour les investisseurs, entrepreneurs et partenaires

Le Centre Régional d’Investissement (CRI) Fès-Meknès a présenté, mercredi, son nouveau site web « www.fesmeknesinvest.ma » destiné aux investisseurs, entrepreneurs et partenaires ainsi qu’aux porteurs d’idées et de projets.

Le nouveau portail, disponible en version française et prochainement en langues arabe et anglaise, offre une navigation intuitive et interactive, organisée autour de quatre rubriques principales à savoir : « Région », « CRI Fès-Meknès », « J’investis » et « E-services », a indiqué le directeur général du CRI Fès-Meknès, Yassine Tazi, lors d’une conférence de presse tenue à Fès pour présenter cette nouvelle plate-forme.

« www.fesmeknesinvest.ma » propose les informations clés sur la région, sa monographie, ses atouts et facteurs d’attractivité, ses secteurs et projets phares ainsi que ses stratégies de développement, a ajouté M. Tazi. « Ergonomique, interactif et enrichi en contenu, le nouveau portail a été conçu afin d’optimiser l’expérience utilisateur », a-t-il tenu à préciser.

Ce nouveau portail permet également de découvrir le CRI Fès-Meknès dans sa version 2.0, notamment son organisation, ses missions et sa nouvelle offre de services suite à la réforme des CRI, a relevé M. Tazi, faisant remarquer que cette rubrique comporte aussi des espaces dédiés à la presse et aux publications, dont les guides, les rapports et les magazines d’informations.

Et de préciser qu’à travers la section « J’investis », les utilisateurs du site ont accès à l’ensemble des outils d’accompagnement à la réalisation de leurs projets d’investissement notamment le guide du foncier de la région, véritable outil pratique d’aide à la décision pour les investisseurs souhaitant découvrir les opportunités en foncier industriel, logistique et de services au niveau de la région de Fès-Meknès.

« On y découvre également le guide de création d’entreprise, ou encore le guide des offres incitatives, présentant l’ensemble des offres de financement, subventions, appuis techniques ou de formation au niveau national et régional, déclinées par type d’entreprise et secteur d’activités », a-t-il indiqué.

Dans le cadre de son approche centrée sur les besoins des investisseurs, a poursuivi M. Tazi, le CRI Fès-Meknès a consacré une rubrique à ses E-services, solutions 100% digitalisées pour accompagner les investisseurs et leur faciliter les procédures et démarches durant toutes les phases de leurs projets.

Elle leur permet de même d’avoir les baromètres de l’investissement et des entreprises, qui permettent de suivre la dynamique d’investissement et la santé économique et financière des entreprises au niveau régional, les analyses sectorielles, ainsi que le simulateur de forme juridique, qui permet à l’utilisateur de choisir la forme juridique la plus adaptée à sa future activité.

Cette nouvelle plate-forme électronique comprend également E-business plan, outil pratique et interactif pour réaliser un montage simplifié de son premier Business Plan, E-RDV pour la prise de rendez-vous en ligne auprès des différents services du CRI, et E-conciliation/E-réclamation pour le traitement en ligne des réclamations et éventuels différends lors de la réalisation ou l’exploitation des projets d’investissement, a ajouté M. Tazi.