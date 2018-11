Vidéo: le conducteur viré par M’dina Bus se confie

Une vidéo a été largement diffusée ces dernières heures sur les réseaux montrant Yassine Meldi, conducteur d’un bus à Casablanca, tenant un parapluie pour se protéger de la pluie qui s’infiltrait dans le véhicule pendant qu’il conduisait. Il a malheureusement été licencié par M’dina Bus après la diffusion de cet extrait qui a créé un tollé sur la Toile.

«C’est moi qui ai demandé à un passager de filmer cette vidéo pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles je travaille et le montrer aux responsables de M’dina Bus. Mais j’ai été surpris, deux jours après, par la diffusion de cet extrait sur les réseaux sociaux», a-t-il confié à Le Site info, ajoutant que l’entreprise a décidé de le virer pour atteinte à sa réputation et mise en danger des passagers.

Le conducteur a précisé qu’il était obligé d’utiliser un parapluie parce que la pluie s’infiltrait dans le véhicule par le toit du bus reliant Al Oulfa et le centre-ville, ajoutant que ses vêtements étaient totalement trempés.

«Je suis tombé malade après cet incident et j’ai dû déposer un certificat médical de trois jours. A la fin de mon congé, j’ai été surpris par la décision de M’dina Bus de me licencier», a-t-il regretté.

Aujourd’hui, Yassine exige que l’entreprise avec laquelle il a travaillé pendant six ans lui rende justice et lui accorde ses droits. «Je touchais 1200 dirhams par mois et j’avais toujours du mal à subvenir aux besoins de ma femme et mes deux enfants avec le loyer, la facture d’électricité… Comment je vais faire maintenant après mon licenciement ?», s’est demandé le conducteur.

K.Z.