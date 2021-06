VIDEO. Le beau geste de JESA Institut pour les enfants de la Fondation Lalla Asmae

Le 7 avril 2021, JESA Institut a organisé sa première action sociale. C’est au centre Princesse Lalla Asmae, consacré aux jeunes sourds et malentendants, que l’évènement a eu lieu, avec la remise d’un don de 35 ordinateurs de bureau et 25 accessoires d’ordinateurs portables.

Les équipes ont ainsi pu passer un moment au sein des locaux de la Fondation, afin de rencontrer et de vivre un moment de partage avec ces jeunes enfants, et ainsi mieux comprendre leurs besoins et comprendre davantage comment pouvoir leur apporter une aide.

L’objectif de cette action est de donner des chances égales d’éducation et de développement, ainsi que de fournir un accès à un équipement de bonne qualité à tous.

Cette action illustre l’engagement de JESA à travers JESA Institut, de contribuer au développement durable des communautés locales et de soutenir les initiatives de l’écosystème de JESA.

À propos de la Fondation Lalla Asmae

La Fondation Lalla Asmae est un établissement d’enseignement spécialisé créée en 1968, présidée par SAR Lalla Asmaa qui est consacrée aux jeunes sourds et malentendants. La fondation accueille un total de 150 élèves et offre un programme éducatif complet, de la maternelle au diplôme d’études universitaires.

À propos de JESA Institut

JESA Institut est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer au développement durable des communautés locales à travers des actions socialement responsables et en étant un centre de partage de connaissances et de renforcement des capacités.

La vision de JESA consiste à s’engager en faveur d’une société meilleur, où chacun peut atteindre son plein potentiel au profit des communautés locales.