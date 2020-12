VIDEO. Ifrane sous la neige, témoignages de Marocains

Avec la baisse des températures, la neige a fait son apparition à Ifrane cette semaine. Les touristes ont profité de l’occasion pour se changer les idées.

Riche de ses paysages pittoresques, sa biodiversité unique et ses plans d’eau naturels, mais aussi de sa neige qui a fait désormais son retour, la ville d’Ifrane est appelée ‘’la petite Suisse marocaine’’. En ces temps de pandémie, la ville attire des visiteurs qui viennent apprécier sa quiétude et sa sérénité, contempler sa verdure, et goûter aux joies de la neige.

Située au cœur des montagnes du Moyen Atlas à quelque 1.650m d’altitude, la capitale écologique du Royaume est »la 2ème ville la plus propre du monde », selon un récent classement. Elle regorge de paysages splendides, de cours d’eau et de lacs, ainsi que de forêts séculaires, un havre très apprécié par les amateurs de la nature en quête de calme, de verdure et de randonnées.

L’afflux des touristes devrait se poursuivre durant le mois de décembre.