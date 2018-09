Vidéo: les habitants d’El Oulfa célèbrent le retour de la petite Khadija

Un habitant du quartier a confié, pour sa part, qu’une femme vêtue d’un niqab a kidnappé Khadija et c’est elle qui l’a déposée dans le quartier. «Un garçon l’a retrouvée et l’a déposée devant la maison de sa famille», a-t-il précisé.

Dans une déclaration à Le Site Info, la tante de Khadija a confié que la petite fille se porte bien et que les examens médicaux qu’elle va subir révéleront si elle a été victime d’abus sexuel. «Khadija et sa maman sont encore sous le choc. Toutes les deux sont encore dans les locaux de la police dans le cadre de l’enquête», a-t-elle affirmé.

Le quartier El Oulfa, à Casablanca, est aujourd’hui en fête. Les habitants ont exprimé leur joie et lancé des youyous pour célébrer le retour de Khadija, la fillette de cinq ans kidnappée il y a une semaine et retrouvée ce samedi 29 septembre.