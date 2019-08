Vidéo du taxi à Marrakech: nouveau rebondissement dans l’affaire

Après le tollé provoqué par la vidéo montrant des prostituées dans des positions compromettantes à bord d’un petit taxi à Marrakech, les autorités ont réussi à mettre la main sur le taximan. Il a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de cette affaire.

Selon une source de Le Site info, les autorités de Marrakech ont lancé une campagne contre les chauffeurs de taxis. Cette décision a été prise suite aux nombreuses plaintes déposées par les citoyens, dénonçant leurs mauvais comportements. Plusieurs permis de confiance ont d’ailleurs été retirés, au grand bonheur des plaignants.

Rappelons qu’une enquête a été ouverte suite à la diffusion de ladite vidéo. Le taximan, qui a pris à son bord les jeunes filles sortant d’un night-club, travaille toujours le soir et propose ses services aux clients habitués aux boîtes de nuit de la ville ocre. Les chauffeurs de taxis de Marrakech, après la diffusion de cette vidéo qui a fait fureur, ont manifesté leur colère et dénoncé ces comportements qui entachent la réputation des professionnels du secteur. Le taximan apparaissant sur la vidéo avait, d’autant plus, une bouteille de Bacchus à la main et échangeait vulgarités et obscénités avec les jeunes filles à bord du véhicule.

Ces dernières, sitôt dans le petit taxi, se sont mises à prendre des selfies, dans des positions “suggestives”. Utilisant un langage mêlant darija marocaine et dialecte khaliji, elles avaient l’intention de publier leur chaude vidéo, via l’application Snapchat, pour faire miroiter les yeux lubriques de leurs followers du Golfe.

Il est donc normal que la vidéo ait suscité indignation et colère de nombreux internautes marocains. Pour eux, de tels comportements, constituent une atteinte flagrante et grave à l’encontre de la réputation et à la dignité des jeunes filles marocaines et de la femme marocaine, en général.

K.Z.