Vidéo de Marrakech: les derniers éléments de l’affaire

Après le tollé provoqué par la diffusion, à grande échelle, d’une vidéo montrant Azeddine, un sexagénaire dans le besoin, se faire humilier par deux jeunes individus, les services de police ont décidé de se saisir de l’affaire.

D’après une source de Le Site info, Azeddine, a porté plainte contre les deux jeunes hommes qui l’ont humilié et filmé. Et d’ajouter que la police a mis la main sur le premier coupable qui a été entendu, tandis que le second est activement recherché.

Rappelons que des milliers d’internautes ont exprimé leur soutien envers cet homme, qui a été malmené par les deux jeunes.

Azzeddine a affirmé que les deux jeunes lui ont fait croire qu’un bienfaiteur dénommé “LHaj” les avait chargés de lui remettre la somme de 1200 DH, avant que l’un deux ne se moque de lui en proférant des grossièretés.

Réagissant à cette vidéo devenue virale, les internautes ont appelé à ce que les deux individus soient sévèrement sanctionnés.

S.L.