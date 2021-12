VIDEO. Barid Al-Maghrib procède en partenariat avec l’ESITH, à l’émission spéciale d’un timbre-poste

Barid Al-Maghrib procède en partenariat avec l’ESITH, à l’émission spéciale d’un timbre-poste pour célébrer le 25ème Anniversaire de cette école supérieure installée à Casablanca.

Cette émission spéciale commémore l’ESITH en tant qu’institution de premier rang contribuant à la formation des compétences et à l’amélioration de la compétitivité du tissu industriel marocain. Créée en octobre 1996, cette grande école du textile et de l´habillement est le fruit d´un partenariat entre les pouvoirs publics et l´Association Marocaine des Industries du Textile et de l´Habillement (AMITH). Elle se veut incontournable dans le secteur, et ce, grâce à ses équipements de pointe, à l´implication des professionnels et à la collaboration d´experts de renom.

Cette émission spéciale vient enrichir la collection philatélique destinée à soutenir les institutions de l’enseignement supérieur du Royaume. Il y a lieu de citer, notamment, le « Centenaire de la première école de céramique au Maroc -Safi en 2020 », le « 50ème Anniversaire de l’INSEA en 2011 », le « 30ème Anniversaire de l’Université Cadi Ayyad – Marrakech » en 2009, le «50ème Anniversaire de la création de l’Université Mohammed V-Agdal » en 2007 et le « 1100ème Anniversaire de la Fondation de l’Université Karaouiyne» en 1960.