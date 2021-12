Victime d’un viol collectif, Sanae raconte son calvaire (VIDEO)

Sanae est le prénom de cette jeune femme qui a vécu un calvaire horrible perpétré par sept individus qui l’ont enlevée, aux environs de Casablanca, séquestrée et violée.

La victime de ce supplice sadique et criminel a déclaré à Le Site info que son kidnapping a été commis par un homme qui l’a forcée à monter dans une voiture. Conduite dans un lieu désert, elle a été violée par le mis en cause et par ses acolytes. Sanae dit qu’elle avait perdu conscience pendant ce viol sauvage et qu’elle ne savait plus où elle était et ce qui lui était arrivé.

Quand elle a réussi à reprendre connaissance, elle a découvert qu’elle était complètement nue, les mains et les pieds ligotés. D’après la conversation qu’elle a entendue entre ces individus, elle a alors compris que ses agresseurs et violeurs étaient au nombre de sept.

Et c’est après l’appel à la prière d’Al Maghrib que le principal mis en cause l’a reconduite et l’a jetée près du domicile familial. Les voisins se sont alors attroupés autour d’elle et les éléments de la Gendarmerie royale ont été alertés sur ce drame.

Quant au père de la victime, il a affirmé que l’auteur principal du viol est quelqu’un avec qui il avait des comptes personnels à régler et qu’il a agi par esprit de vengeance.

M.S.