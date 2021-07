Victime d’un infarctus, une présentatrice d’Al Aoula admise en réanimation

Fatima Anejdam, journaliste de la chaîne nationale Al Aoula, a été transférée en réanimation. Cette hospitalisation a fait suite à une subite détérioration de l’état de santé de la présentatrice vedette du JT en amazigh de la rue Brihi, de Rabat.

Et selon une source concordante de Le Site info, Fatima Anejdam souffre d’une maladie cardiovasculaire et qu’un infarctus est la raison pour laquelle elle se retrouve dans une salle de soins intensifs. Tout en lui souhaitant un prompt rétablissement, les collègues de la célèbre présentatrice d’Al Ouala ont sollicité de ses fans et followers sur les réseaux sociaux de prier pour elle.

Et ce, afin que Fatima Anejdam recouvre vite la santé et sorte le plus rapidement possible indemne, saine et sauve de cette crise sanitaire qui l’a atteinte.

Larbi Alaoui