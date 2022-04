Viandes impropres à la consommation: 2 tonnes saisies et 3 interpellations à Tanger

Les éléments du service préfectoral de la Police judiciaire de Tanger ont procédé ce jeudi matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie de 1.953 kg de viandes blanches impropres à la consommation, stockées dans des conditions insalubres.

Cette opération a été exécutée en collaboration étroite avec les autorités locales et les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), et ce dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services sécuritaires pour lutter contre les différents crimes attentatoires à la santé publique, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

L’enquête diligentée par la police judiciaire dans le cadre de cette affaire a permis d’arrêter trois individus pour implication présumée dans ces actes criminels et abouti à la saisie de deux voitures frigorifiques non autorisées qui ne répondent pas aux normes sanitaires requises, en plus de la saisie d’une tonne et 953 kilogrammes de viandes blanches stockées dans des conditions insalubres et préjudiciables à la santé publique, selon la même source.

Les trois mis en cause ont été soumis à l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

FG