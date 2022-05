Vers une « vraie reprise » du tourisme à Agadir ?

L’analyse de la conjoncture touristique du mois de mars fait ressortir un taux d’occupation dans les hôtels classés de la destination Agadir de 24% contre 8,53% en mars 2021.

Malgré les incertitudes qui planent toujours sur la reprise de l’activité touristique au niveau national, surtout avec l’obligation de présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 h pour accéder au territoire marocain, le secteur touristique amorce progressivement sa reprise à Agadir, rapportent nos confrères Les inspirations ECO.

Si le retour à la normale n’est pas pour tout de suite, surtout en comparaison avec les chiffres de l’année de référence de 2019, la dernière note de conjoncture du Conseil régional du tourisme Agadir Souss-Massa, au titre du mois de mars 2022, fait état d’un lent redressement de l’activité avec certains signes de reprise.

Dans ce sens, l’analyse de la conjoncture touristique dans les hôtels classés de la destination Agadir, qui dispose d’une capacité hôtelière d’environ 34.613 lits, fait ressortir un taux d’occupation de 24% en mars 2022 contre 8,53% en mars 2021.

De ce fait, le taux d’occupation est revenu à peine au taux enregistré en début de crise sanitaire, c’est-à-dire 25,90% en mars 2020 contre 57,10% une année plus tôt. Pour rappel, la destination d’Agadir, qui a reçu 96.401 touristes en mars 2019, a vu son taux de fréquentation baisser de plus de moitié en comparaison avec mars 2020, en raison de la crise sanitaire. Ce qui a ramené la fréquentation de la ville d’Agadir par les touristes 40 ans en arrière sur le plan des statistiques !

1er trimestre 2022 : 14,42% de taux d’occupation moyen

Au titre du mois de mars 2022, les arrivées de touristes se sont élevés à 56.346 et les nuitées à 191.492, contre, respectivement, 30.159 et 65.890 en mars 2021. Pour rappel, la destination avait enregistré 96.401 arrivées touristiques et 436.342 nuitées en mars 2019, soit 40.055 touristes et 244.850 nuitées de plus qu’en mars 2022.

Actuellement, l’analyse du cumul des arrivées et des nuitées, enregistrées dans les hôtels classés d’Agadir, fait ressortir l’arrivée de 113.176 touristes durant les trois premiers mois de l’année 2022 contre 73.111 durant la même période de 2021 alors que la destination a enregistré 340.707 nuitées durant la même période contre 163.616 durant le 1er trimestre 2021.

Au total, le taux d’occupation moyen s’est élevé à 14,42% dans les hôtels classés de la ville durant 1er trimestre 2022 contre à peine 7,39% une année auparavant. S’il y a un fait méritant d’être relevé, c’est que les flux français et anglais sont de retour progressivement bien que les chiffres soient encore timides (15.076 et 10.258 ressortissants français et anglais durant 1er trimestre 2022) contre 71.533 nationaux ayant séjourné dans les hôtels classés de la destination durant cette période.

Flux allemands : la DRV revient à Agadir

Par ailleurs, la destination Agadir abritera de nouveau, à Taghazout, une partie de la réunion annuelle du congrès de la Fédération allemande des agences de voyage et tours opérateurs (DRV : Deutscher Reise Verband) et ce à l’instar de la 60e édition, organisée en novembre 2010, En effet, la DRV tiendra en deux temps sa conférence annuelle, le premier à Berlin, les 13 et 14 octobre, et le second à Taghazout, du 1er au 4 décembre.

Une délégation allemande est déjà à Agadir pour veiller aux préparatifs de cet évènement avec des rencontres avec les opérateurs, notamment le CRT d’Agadir Souss-Massa. La conférence aura lieu à l’hôtel Fairmont Taghazout Bay alors que les participants seront logés dans les différents établissements touristiques de la nouvelle station de Taghazout.

Pour rappel, le 60e congrès avait été initié sous la présidence d’Abderrahim Oummani et du directeur de l’ONMT en Allemagne, à l’époque, Hatim Gharbi. Au titre de l’année 2019, Agadir avait accueilli l’équivalent de 126.998 touristes allemands contre 129.189 en 2018 sur une fréquentation globale frôlant 1,1 million de touristes.

Par ailleurs, la destination Agadir Souss-Massa, lors de sa participation à la Bourse internationale du tourisme (ITB) à Berlin, avait participé grâce au CRT et à l’appui de ses partenaires, avec son propre stand dans le cadre d’une promotion touristique régionale qui a regroupé les hôteliers, les agences de voyage, le réseau de vente et les TO.

