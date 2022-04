Vers une augmentation du tarif des taxis à Fès ?

Les chauffeurs de taxis de la deuxième catégorie (ndlr, petits taxis autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l’intérieur du périmètre urbain ou délimité), de la ville de Fès, ont organisé un sit-in, ce jeudi 21 avril, devant le siège de la Wilaya de la Région. Et ce, à cause de la crise qu’ils subissent du fait de la situation économique actuelle.

Ainsi, un communiqué commun de l’Union syndicale et associative, de l’Union populaire des salariés et de la Coordination locale des petits taxis de Fès a expliqué que ce sit-in survient après que les solutions de réaliser « les revendications légitimes, via des manifestations, pendant cinq ans sont restées vaines ».

Ils souhaitent réviser le compteur afin de permettre l’équilibre entre le revenu quotidien et le pouvoir d’achat des professionnels.

Ces derniers demandent donc l’augmentation de la tarification de la course, en arguant qu’il est illogique que les prix des produits ont été augmentés dans tous les secteurs, à l’exception de ceux des petits taxis dont les tarifs stagnent depuis presque trois décennies.

Et d’ajouter que du fait de la revue en hausse astronomique des prix des hydrocarbures et de ceux des produits de première nécessité, en sus des prix des pièces détachées et de l’entretien, le revenu quotidien des professionnels du secteur s’est énormément et négativement rétréci comme une peau de chagrin.

Par conséquent, les concernés se trouvent confrontés à de grandes difficultés pour mener une vie digne et se voient menacés de faillite, voire de clochardisation annoncée.

L.A.