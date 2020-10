Vers un retour au confinement au Maroc ? Mrabet répond (VIDEO)

Le coordonnateur du centre des opérations d’urgence au ministère de la Santé, Omar Mrabet, a indiqué que les rumeurs qui parlent d’un retour au confinement sont dénuées de tout fondement.

« Les gestes-barrière et les mesures restrictives demeurent le seul moyen de lutter contre la propagation du Coronavirus, en l’absence de vaccins et de traitements efficaces à 100% », a-t-il affirmé dans un entretien avec Le Site info.

«Il n’est pas question d’instaurer un confinement total comme celui qui a été imposé précédemment mais plutôt de mesures restrictives strictes imposées dans certaines régions pour limiter la propagation du virus », a encore expliqué ce responsable qui a souligné que des mesures de confinement sont mises en œuvre dans certaines régions sur la base de certains critères définis avec les partenaires, comme la moyenne hebdomadaire pour chaque 100.000 personnes. « Si on atteint 50 cas pour chaque 100.000 personnes dans une province donnée, cette province doit être soumise au confinement partiel (limitation des déplacements, fermeture des cafés et restaurants à une heure précise … etc) »

.Il a par ailleurs noté que la saison hivernale va voir apparaître d’autres virus saisonniers qui requièrent encore davantage de vigilance de la part du ministère.

