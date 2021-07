Vers un renforcement des mesures restrictives pour l’Aïd Al-Adha? Les précisions d’un expert

Le directeur du laboratoire de virologie à la faculté Hassan II de Casablanca, Mustapha Ennaji a indiqué qu’un nouveau renforcement des mesures restrictives est possible, car plus le nombre de cas de Covid augmente, plus le Royaume sera obligé de renforcer les mesures.

Dans une déclaration à Le Site info, Ennaji a indiqué que la situation épidémiologique au Maroc est toujours sous contrôle. Cependant, le relâchement des citoyens et leur manque d’engagement envers les gestes barrières suscitent des inquiétudes au sujet d’une éventuelle rechute épidémiologique.

Le virologue précise que les décisions du gouvernement dépendront de la courbe épidémiologique et des recommandations du Comité scientifique, soulignant que si le nombre de cas augmente, le gouvernement sera obligé de renforcer les mesures, quelle que soit l’occasion.

M.F.