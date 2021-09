Vers un allégement des mesures restrictives au Maroc?

Suite à l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc, et l’enregistrement de moins en moins de cas d’infection par le covid-19, des Marocains ont appelé à l’allégement de certaines mesures restrictives. Ils espèrent ainsi la levée, dans les plus brefs délais, du couvre-feu, l’autorisation des déplacements intervilles, la réouverture des salles de sport et le retour des mariages.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Marocains ont appelé le gouvernement à alléger les mesures, tout en continuant à faire respecter le protocole sanitaire (distanciation physique, port du masque…).

A ce propos, Le Site info a appris de source proche qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Notre source ajoute que toute nouvelle annonce concernant l’allègement sera faite par le gouvernement.

Notons qu’un total de 1.954 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et de 4.258 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé dimanche 12 septembre.

M.F.