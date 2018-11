Vers un 3ème changement des horaires scolaires au Maroc ?

Il semble que le ministère de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique veut à tout prix calmer les manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du Maroc pour protester contre le maintien de l’heure d’été et le changement des horaires scolaires.

Selon des sources de Le Site info ar, le Wali de la région Rabat Salé Kénitra a tenu une réunion à Rabat avec le directeur de l’académie régionale et des membres de la fédération des parents d’élèves où l’éventualité d’un 3ème changement d’horaires scolaires a été discutée. Ce nouvel horaire qui concerne d’abord le primaire pour cette région, serait de 9h-13h et 15h-18h. Pour le collège et le lycée, ce serait 8H30-12h30 et 14h30-18h30.

Une source qui a pris part à cette réunion a confié à Le Site info (version arabophone) que cette proposition pourrait être officialisée avant lundi 12 novembre, date à laquelle les écoles doivent adopter le 2ème horaire fixé par le ministère et qui a été lourdement critiqué.

En cas d’adoption, l’horaire proposé pendant cette réunion pourrait déplaire, vu qu’il fera déjà nuit lorsque les élèves quitteront les écoles en fin de journée pendant l’hiver. C’est que le soleil se couche, pendant cette saison, entre 17h30 et 17h45.

Pour pallier ce problème, les représentants de la fédération des parents d’élèves ont proposé que des patrouilles de police soient placées aux alentours des établissements scolaires afin de veiller sur la sécurité des élèves. «Ce 3ème horaire qui pourrait être annoncé dans les prochaines heures ne devrait pas être critiqué puisque la période où le soleil se couche tôt est courte», estime une source gouvernementale. Quoi qu’il en soit, chaque région du Maroc va maintenant discuter de l’éventualité d’adapter les horaires scolaires. La confusion est loin d’être terminée.

N.M.