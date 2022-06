Vers le renforcement des mesures anti-covid au Maroc ? Un expert rassure

Après la hausse considérable des cas de covid-19, plusieurs Marocains se demandent si les mesures restrictives risquent d’être bientôt renforcées, d’autant plus que l’Aid al-Adha et les vacances scolaires approchent à grands pas.

A ce propos, Azeddine El Ibrahimi, membre du comité technique et scientifique, a tenu à rassurer, indiquant que les vacances et l’Aïd se passeront dans les meilleures conditions malgré cette nouvelle hausse des cas dans le Royaume.

Sur sa page Facebook, l’expert a souligné que la hausse des contaminations ne signifie pas que le pays est touché par une vague dangereuse. Et d’ajouter qu’il s’agit, en fait, du variant Omicron.

«Cette hausse est due à la baisse de l’efficacité des vaccins capables de faire face au variant Omicron BA5 et à la baisse de l’immunité collective. Plusieurs personnes ayant déjà contracté le covid peuvent ainsi être de nouveau contaminées», explique Pr Ibrahimi.

Notre source a également souligné que le pic devrait être atteint dans les prochaines semaines à Rabat et Casablanca. «La souche BA5 est désormais dominante avec 70% au niveau national. On devrait donc atteindre le pic dans les deux premières semaines de juillet», a-t-il affirmé.

Concernant le risque de renforcer les restrictions, Pr El Ibrahimi a assuré : «Aujourd’hui, on en sait plus sur le covid-19 et les mesures de prévention sanitaire pour se protéger du virus. On dispose également de vaccins, de traitements et de protocoles… Croyez-vous que le Maroc va renforcer les mesures malgré tous ces critères ? Tous les Marocains sont aujourd’hui conscients du risque du covid et doivent respecter les mesures de prévention sanitaire afin que l’Aid Al-Adha et les vacances se déroulent dans les conditions les meilleures», a conclu l’expert.

