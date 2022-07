Vers l’augmentation des prix de 186 manuels scolaires? Nadia Fettah répond

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fattah Alaoui, a annoncé que la revue en hausse des prix proposée concerne 186 manuels scolaires, tout en soulignant que, pour l’heure, aucun accord n’a été conclu pour entériner ou pas cette augmentation.

Lors de son allocution sous l’Hémicycle, et en réponse à une question écrite, la ministre a confirmé l’absence d’accord à ce sujet jusqu’à maintenant, sachant que le projet proposé ne concerne pas tous les manuels scolaires, mais 186 sur un total de 391 ouvrages adoptés par le ministère de tutelle.

Nadia Fettah Alaoui a également assuré que la question est encore sous étude, prenant en compte les conditions socio-économiques actuelles et se souciant énormément du pouvoir d’achat des familles marocaines. Et de préciser que le projet d’augmenter les prix de certains manuels scolaires est sur la demande de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME.

Le gouvernement, ayant pris acte de ladite demande, a pris l’initiative d’organiser une réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et du contrôle de la qualité, présidée par le ministère de l’Economie et des Finances.

Les professionnels du secteur ont donc demandé la revue en hausse des prix des manuels solaires à cause de celle de l’augmentation des prix du papier, ainsi que celle des frais d’impression qui ont augmenté de 100%, ajoutant que les ouvrages concernés par cette demande d’augmentation sont ceux des enseignements primaire et collégial, a poursuivi la ministre.

Laquelle augmentation demandée dépend de 70% de l’Initiative nationale pour le développement humain, dans le cadre de l’opération d’un million de cartables, lancée par le Roi Mohammed VI en 2009, visant actuellement plus de 4,5 millions d’élèves, et dont le coût actuel est de 250 millions de dirhams, a précisé Nadia Fettah Alaoui.

L.A.

*