Vers l’assouplissement des mesures au Maroc ?

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les mesures restrictives seront bientôt allégées et le couvre-feu sera repoussé à 23h.

A ce propos, plusieurs experts ont indiqué à Le Site info que l’assouplissement des mesures est lié à l’amélioration de la situation épidémiologique, précisant que cette décision est aujourd’hui logique et vivement attendue par les Marocains. Et de préciser que le respect des mesures de prévention et l’engagement massif dans la campagne de vaccination permettront aux responsables d’alléger les mesures.

De son côté, Saïd Afif, le membre du comité national de vaccination, a confirmé que la situation sanitaire s’est nettement améliorée. Mais cela n’est pas suffisant, selon lui, pour assouplir les mesures, vu que le nombre de personnes admises en réanimation et le nombre de morts continuent de grimper.

«Si les Marocains participent en masse à la campagne de vaccination et respectent strictement les mesures de prévention, de bonnes nouvelles devront tomber dans les prochains jours. Il faut savoir que l’assouplissement des mesures dépend de l’engagement de chaque citoyen», a souligné Dr Afif.

