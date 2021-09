Vers la vaccination des 3-11 ans au Maroc ? Les précisions d’un expert

Suite aux rumeurs concernant l’élargissement de la vaccination aux enfants âgés entre 3 et 11 ans, le membre du comité national de vaccination Said Afif a déclaré que ce sujet n’a pas encore été encore évoqué par le comité scientifique.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a confié que le Maroc a actuellement d’autres priorités dont la vaccination des 12-17 ans. Notre interlocuteur précise que la vaccination des 3-11 ans peut être évoquée plus tard, quand la vaccination des 12-17 ans sera terminée. précisant que cette campagne vise la vaccination de 3 millions d’enfants, et qu’il faut atteindre ce chiffre dans les plus brefs délais.

Dr Afif ajoute que le ministère de l’Education nationale a reporté la rentrée scolaire à début octobre afin que les élèves âgés entre 12 et 17 ans soient tous vaccinés, et éviter les clusters dans les écoles.

M.F.