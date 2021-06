Vers la réouverture des bars et des boîtes de nuit au Maroc ?

Après l’allègement des mesures restrictives liées au covid-19, plusieurs Marocains se posent des questions sur la date de réouverture des bars et des boîtes de nuit. A ce propos, Kacem Jedouri Jilali, le président de l’association Atlas des bars, restaurants et boites de nuit, a indiqué à Le Site info qu’aucune décision officielle au sujet de la reprise de l’activité n’a encore été annoncée.

D’ailleurs, notre source précise que les membres de l’association tiendront mercredi une réunion afin de discuter de la situation.

«On ne peut plus garder le silence. La plupart des professionnels du secteur subviennent aux besoins de leurs familles. Depuis mars 2020, leur situation financière est critique», a souligné Jilali. Et d’ajouter que plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles les bars et les boîtes de nuit rouvriront vers mi-juin. «J’espère que nous pourrons reprendre notre activité à cette date», a-t-il confié.

H.M.