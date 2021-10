Vers la levée de l’état d’urgence sanitaire au Maroc ?

Avec l’amélioration avérée de la situation sanitaire au Maroc et la revue à la baisse des cas confirmés de coronavirus et du taux de mortalité, de nombreux citoyens s’interrogent sur le maintien ou la levée de l’état d’urgence.

A ces interrogations, un membre du Comité technique et scientifique a répondu à Le Site info qu’il prévoit le maintien des mesures préventives et sanitaires jusqu’à la fin de l’année en cours, ou jusqu’à l’enregistrement du plus grand nombre de personnes vaccinées contre la covid-19.

De même que la même source a souligné que la levée de l’état d’urgence, dans les circonstances actuelles, constitue un danger sur la santé des citoyens, en particulier sur celles qui ne sont pas encore vaccinées. Sachant que de nombreuses franges de la populations n’ont pas reçu la première dose de vaccin, alors que d’autres n’ont pas encore bénéficié de la seconde dose.

Aussi, a souligné notre interlocuteur, le gouvernement Akhannouch va-t-il décréter, fin octobre, un nouveau prolongement de l’état d’urgence qui durera jusqu’à l’enregistrement de zéro cas de décès causé par le coronavirus.

