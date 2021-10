Vers la levée de l’état d’urgence au Maroc ?

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi prochain, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le conseil suivra un exposé du Ministre de la Santé et de la Protection sociale sur la situation épidémiologique au Maroc et le développement de la campagne nationale de vaccination, indique le Département du chef du gouvernement dans un communiqué. Le conseil examinera, par la suite, trois projets de décrets, dont le premier concerne la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national dans le cadre des mesures liées à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, selon le communiqué qui ajoute que le deuxième projet concerne la suspension de la perception des droits d’importation imposés sur le blé dur, alors que le troisième est relatif à la suspension de la perception des droits d’importation imposés sur le blé tendre et ses dérivés.

S.L. (avec MAP)