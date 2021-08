Vers la hausse du prix du pain au Maroc ?

La Fédération nationale des propriétaires de boulangeries et de pâtisseries a menacé de la hausse des prix du pain et des autres denrées du secteur. Laquelle hausse serait due, selon la FNBP, à celle des prix des produits utilisés en boulangerie et pâtisserie.

Aussi, dans un communiqué dont Le Site info détient copie, ladite Fédération a-t-elle déploré l’augmentation des prix de certaines matières premières indispensables et ce, depuis cinq mois. Chose qui a provoqué un choc dans les rangs des professionnels du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, demandant aux autorités concernées de diligenter une enquête à ce sujet, a ajouté le communiqué.

De même que la FNBP a exprimé son étonnement quant à l’absence d’explications des augmentations répétitives des matières premières et de l’absence de distribution d’affiches énonçant les raisons qui ont incité à prendre la décision de ces augmentations abusives.

Etonnement doublé de l’indignation des professionnels du secteur qui se sont insurgés contre le fait que l’on ait profité du moment où les Marocains sont occupés par les prochaines échéances électorales afin de décider des augmentations qui auront des répercussions sur les poches des citoyens, a souligné le communiqué de la FNBP.

L.A.