Vents poussiéreux et aveuglants s’abattent sur Settat (VIDEO)

En fin de cet après-midi de mardi, Settat a connu des vents orageux et un ciel couvert. Cela a été aussi le cas dans plusieurs villes du Royaume et n’a pas manqué de susciter beaucoup de frayeur parmi les citoyens.

La caméra de Le Site Info a ainsi constaté ces tempêtes orageuses sur Settat, ayant entravé la visibilité, aussi bien des conducteurs que celle des passants. A rappeler qu’auparavant, le chargé de communication de la Direction de la météorologie nationale (DMN), avait annoncé, dans une précédente déclaration à Le Site Info, que des averses sont prévues, à partir de demain, mercredi 21 octobre.

Lahoucine Youabed avait ajouté que ces précipitations intéresseront les plaines au nord et au centre du Maroc. Des pluies faibles sont prévues sur la côte atlantique, entre El Jadida et Essaouira, alors que les régions de Rhamna, de la Chaouia et de l’Oriental connaîtront des vents violents et des tempêtes de sable, selon la même source.

A.T.