Variole du singe: comment se protéger ? Les recommandations d’un médecin

Chakib Abdelfattah, spécialiste des maladies infectieuses, a listé un nombre de mesures à appliquer afin de se protéger de la variole du singe.

Invité au JT de 2M, le médecin a appelé les Marocains à mettre des gants et à éviter d’approcher les personnes présentant les symptômes de la variole. Il faut également s’éloigner de celles souffrant de fièvre. «Le Maroc suit de très près la situation épidémiologique. Il a renforcé les contrôles au niveau des aéroports, des ports et des passages frontaliers afin d’éviter que la variole ne touche le Royaume et mettra bientôt en place un test PCR pour ce virus», a expliqué Dr Abdelfettah.

Pour rappel, trois cas suspects de variole du singe ont été enregistrés au Maroc, mais aucun cas n’a été confirmé jusqu’à présent, a annoncé lundi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

« Les trois cas suspects se trouvent dans un bon état de santé, bénéficiant de la supervision médicale nécessaire », a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans une déclaration à la presse.

Il a souligné que les trois cas ont été soumis aux analyses médicales dans l’attente des résultats, relevant par ailleurs que les cadres de santé ont suivi une formation sur la maladie de variole du singe qui n’a jamais été détectée dans le Royaume.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale, a-t-il dit, a établi un système d’interaction d’urgence face à l’alerte internationale relative à la variole du singe. Ce système définit les cas de la maladie comme étant suspects, probables ou confirmés, de même qu’il prévoit la procédure à suivre pour la protection sanitaire et le traitement des cas contacts, a-t-il expliqué.

La mise en place de ce système intervient, a affirmé le responsable, dans le cadre de la stratégie proactive adoptée par le ministère afin de faire face aux situations d’urgence et d’alerte en lien avec la santé publique.

H.M.