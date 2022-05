Variole du singe: Ait Taleb a-t-il vraiment refusé de répondre aux questions des députés ?

Une source proche du ministère de la Santé et de la Protection sociale a assuré que Khalid Ait Taleb n’a point du tout refusé de répondre aux questions des députés concernant le virus du Monkeypox. Ceci, car le ministre est actuellement en mission à l’étranger.

De même que la même source a formellement démenti qu’Ait Taleb ait adressé une correspondance au ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, dans laquelle il aurait signifié à Mustapha Baitas qu’il n’est pas prêt à réagir aux demandes relatives aux répercussions sanitaires se rapportant à la variole du singe et aux mesures prises à ce sujet, selon les propos du secrétaire général de la Chambre des représentants, lors de la session plénière du lundi 30 mai courant.

Et de préciser que la correspondance adressée à Mustapha Baitas par Khalid Ait Taleb a pour objet d’expliquer que celui-ci est en mission officielle à l’étranger et a demandé, dans la même correspondance adressée aussi au directeur de la Direction des Relations avec le Parlement, le report de la programmation des questions relatives à la variole du singe, jusqu’à son retour au Maroc

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale sera alors en mesure de se présenter devant les députés de la Chambre des représentants. Et il réagira ainsi aux questions respectives de Rachid Hammouni, chef du groupe parlementaire du Parti du progrès et du Socialisme, de Driss Sentissi, chef du groupe du Mouvement populaire, et de Mohamed Ghiat,, chef du groupe du Rassemblement national des indépendants., a ajouté la même source.

Toutes ces questions se rapportent aux répercussions sanitaires relatives au virus du Monkeypox et aux mesures préventive et sanitaires qui seront prises afin de lutter contre la propagation et la transmission de la variole du singe au Maroc.

L.A.