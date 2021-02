Variants du Covid-19: nouvelle annonce du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mardi, avoir mis en place un Consortium de laboratoires pour l’identification des variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc.

Ce consortium de laboratoires disposant d’une plateforme fonctionnelle de séquençage a été mis en place dans le cadre de la stratégie de veille génomique du nouveau coronavirus SARS-CoV2, a souligné le département dans un communiqué.

Il est composé du laboratoire de référence de la grippe et des virus respiratoires de l’Institut national d’hygiène, du laboratoire de BioTechnologie médicale de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, de la plateforme génomique fonctionnelle du Centre national de recherche scientifique ainsi que de l’Institut pasteur de Casablanca, précise le ministère, relevant que la mission principale de ce réseau des laboratoires est d’identifier les variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc et les caractériser par séquençage génomique.

Le séquençage des souches de SARS-CoV2 collectées des différents laboratoires publics et privés, y compris les laboratoires mobiles et les laboratoires à bord de navires transportant les passagers de l’Europe vers le Maroc, se fait de façon continue entre les laboratoires de consortium. Tout variant étranger est ainsi déclaré aux directions compétentes et un communiqué de presse est publié par le ministère de la Santé pour informer sur le type de variant détecté et les mesures prises pour interrompre sa propagation.

Le séquençage des souches du virus de la Covid-19 a commencé au Royaume dès le mois de juin 2020, rappelle le communiqué, notant que les premiers résultats publiés par l’Institut national d’Hygiène en juillet 2020 montraient que les souches circulant au Maroc provenaient des pays européens et qu’aucune corrélation entre les mutations repérées et la létalité n’a été démontrée.

En 18 janvier 2021, l’Institut national d’hygiène a déclaré la présence du variant anglais du SARS-CoV2 chez un Marocain rentrant de l’Irlande. Deux autres personnes de sa famille portaient le même variant. Les trois individus ont été pris en charge conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le consortium des laboratoires continue de procéder au séquençage des souches provenant des différents laboratoires et jusqu’à ce jour aucun des variants, brésilien ou sud-africain, n’a été décelé dans le Royaume.

Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle aux citoyens que le virus de la COVID-19 continue de sévir au pays et réitère son appel à l’ensemble des citoyens pour se conformer strictement aux mesures préventives, en portant le masque de protection, en respectant la distanciation physique, en lavant régulièrement les mains et évitant les rassemblements, incitant les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques à redoubler de prudence.

M.S. (avec MAP)