Variant Omicron: un expert marocain se prononce

L’expert marocain en réanimation et membre de la commission technique et scientifique de lutte contre la Covid-19, Said Moutawakil, a déclaré que le variant sud-africain Omicron a été décrit comme étant « inquiétant » par l’OMS.

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert a confié que la covid, tout comme la grippe, se développe en variants. Selon les données disponibles à ce jour sur le nouveau variant, il se propage rapidement et pourrait limiter l’efficacité du vaccin.

Le professeur ajoute que le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour éviter l’entrée du variant au Maroc, en empêchant les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud d’entrer sur le territoire national.

Et d’ajouter qu’en cas de propagation de ce variant au Maroc, les autorités seront obligées de durcir les mesures, avec la possibilité de revenir au couvre-feu, les citoyens doivent ainsi s’engager dans la campagne de vaccination, précise-t-il.

M.F.