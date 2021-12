Variant Omicron: un expert marocain révèle de nouveaux éléments

L’expert en réanimation et membre de le Commission technique et scientifique de lutte contre le Covid-19, Said Moutawakil, a révélé de nouvelles données au sujet du variant Omicron.

Lors d’un passage sur le chaîne 2M, l’expert a indiqué que les cas ayant contracté le nouveau variant apparu en Afrique du Sud, ont de très légers symptômes, et qu’il s’agit souvent de fatigue.

Pr Moutawakil a ajouté que les personnes contaminées par le nouveau variant ne perdent pas le goût et l’odorat, mais ressentent juste de la fatigue, précisant que la majorité des personnes atteintes sont des jeunes, mais que leurs cas ne sont pas inquiétants.

Et de souligner que toutes les études menées sur ce variant jusqu’à présent, ont démontré qu’il ne dépassera pas le variant Delta qui se propage plus rapidement.

