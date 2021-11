Variant Omicron: qui sont les plus vulnérables ?

Le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé Tayeb Hamdi a révélé que selon les dernières données disponibles, le variant Omicron apparu en Afrique du Sud, cible principalement les jeunes, car il s’agit de la tranche de population la plus mobile.

Dans une déclaration à Le Site info, le chercheur a souligné que le nouveau variant est dangereux, et se propage rapidement, et qu’il faudrait être prudent.

Et d’ajouter que la plupart des formes graves de ce variant sont enregistrées parmi les jeunes, et que les non- vaccinés sont également très vulnérables.

Pr Hamdi a ainsi appelé tous les Marocains à s’engager dans la campagne de vaccination, car c’est le seul moyen de se protéger contre le virus. Il a également appelé les citoyens à prendre la troisième dose pour renforcer leur immunité.

M.F.