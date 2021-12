Variant Omicron: les professionnels des mariages s’inquiètent

Après que les autorités compétentes ont annoncé la suspension des vols de et vers le Royaume, les professionnels et prestataires de l’événementiel craignent une nouvelle fermeture de leurs établissements.

Dans une déclaration à Le Site info, le propriétaire d’une salle de fêtes, à Rabat, a révélé que la décision de suspendre les vols de et vers le Maroc a suscité inquiétude et désarroi chez les professionnels du secteur, qui ont exprimé leur appréhension d’un probable et futur arrêt de leurs activités.

De même que notre interlocuteur a tenu à faire savoir que le secteur ne s’est pas encore complètement remis de ses déboires, après la reprise des célébrations des mariages et autres évènements festives. Un nouvel arrêt des prestations événementielles signera la mort du secteur, dont plusieurs professionnels ont déjà été obligés de mettre la clé sous le paillasson, a-t-il déploré.

De ce fait, les professionnels et prestataires de l’événementiel attendent avec appréhension les mesures qui seront décrétées par le gouvernement Akhannouch, surtout que de nombreux éminents Professeurs en médecine ont alerté contre une nouvelle vague de la covid-19,dans les prochains jours, en sus de la crainte de la détection de cas de contamination au nouveau variant Omicron.

Larbi Alaoui