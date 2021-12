Variant Omicron: les Marocains s’inquiètent

Suite à la décision gouvernementale de suspendre les vols de et vers le Maroc, plusieurs Marocains ont exprimé, sur les réseaux sociaux, leurs craintes d’un reconfinement total.

Ces internautes craignent en effet que le gouvernement prenne de nouvelles mesures restrictives, dans le cadre des efforts déployés pour empêcher la propagation du nouveau variant Omicron.

Les Marocains considèrent que toute décision dans ce sens aggravera leur situation sociale et économique, et impactera négativement l’économie nationale.

Pour rappel, sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement indique, vendredi soir dans un communiqué, avoir décidé l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques

M.F.