Variant Delta: vers la fin de la vague au Maroc

La vague actuelle liée au variant Delta est en phase descendante et devrait bientôt prendre fin. C’est ce qu’a annoncé mardi Mouad Merabet dans une intervention au JT d’Al Aoula.

D’après le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé et de la protection sociale, cette vague pourrait finir cette semaine. Et de préciser que les mesures restrictives prises par les autorités, comme l’instauration du couvre-feu à 21h et l’interdiction des rassemblements, ont contribué à faire baisser le nombre de contaminations.

Merabet a toutefois indiqué qu’une nouvelle vague pourrait émerger au Maroc, d’autant plus que plusieurs pays en Europe connaissent actuellement une hausse de cas de covid-19. Le responsable a ainsi appelé les Marocains à participer à la campagne de vaccination afin d’atteindre l’immunité collective dans les plus brefs délais.

Pour rappel, un total de 1.148.838 personnes a reçu la 3ème dose du vaccin anti-Covid, au 23ème jour du lancement de l’opération, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 23.955.274, tandis que celui des personnes ayant reçu la 2ème dose s’élève désormais à 21.711.741, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.

De même, 425 infections au nouveau coronavirus et 375 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 944.803 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020, alors que les rétablissements sont de 925.125, soit un taux de guérison de 97,9%.

H.M.