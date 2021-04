Variant britannique au Maroc: un expert tire la sonnette d’alarme

Le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat tire la sonnette d’alarme à propos du non-respect par de nombreux citoyens des mesures préventives et sanitaires. Lesquelles mesures ont été décrétées par les autorités compétentes dans le but d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouveaux variants.

Via sa page officielle Facebook, Pr Azeddine Ibrahimi a prévenu que le laxisme des citoyens contribuera à la propagation et à la transmission du variant britannique, à la contagion rapide, qui se répand comme une traînée de poudre dans notre pays. De même qu’il craint fort l’apparition d’autres variants, dont certains seraient locaux.

Pr Ibrahimi souligne aussi que le fait que le virus ne cesse de se propager et, dans le cas où les citoyens ne respectent pas les mesures préventives et sanitaires, nous risquons assurément « de retourner au point zéro ».

Pour rappel, concernant le variant britannique, il a déjà été détecté dans sept Régions du Royaume et, au 12 avril courant, quelque 115 cas confirmés ont été enregistrés, alors qu’on estime à plus de 1500 le nombre de cas non confirmés.

L.A.