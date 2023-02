Vague de froid: plus de 434.000 personnes désenclavées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi à Rabat, que les interventions menées par divers départements pour faire face aux effets de la vague de froid dans certaines régions ont permis de désenclaver près de 434.777 personnes, réparties sur 11 provinces.

En réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, Baitas a précisé que ces interventions, menées sur hautes instructions royales, ont bénéficié aux population de 55 collectivités territoriales relevant des provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Midelt, Chichaoua, Tata, Guelmim, Errachidia, Zagora et Chtouka-Inezgane, soit dans trois régions, celles de Draa-Tafilalet, Marrakech-Safi et Souss-Massa.

Après avoir rappelé les fortes pluies et importantes chutes de neige enregistrées durant la période du 13 au 20 février, avec une épaisseur de neige ayant dépassé les 150 cm par endroits, notamment dans le Haut Atlas, et entraîné la coupure de la circulation sur certains axes routiers, le ministre a souligné que plus de 400 engins ont été mobilisés, dont des camions, des chasse-neiges, des véhicules de nivellement et de fret, des foreuses et des bulldozers.

« Jusqu’au 22 février, et dans le cadre des efforts visant à assurer un trafic normal, 57 axes routiers ont été rouverts et seuls trois sont toujours en travaux, compte tenu de l’ampleur des dégâts causés par les inondations », a-t-i dit.

Baitas a également fait état du rétablissement des réseaux électrique et téléphonique dans les provinces d’Ouarzazate, Zagora et Taroudant, notant que l’opération de désenclavement de la province de Tinghir est toujours en cours.

Il a aussi évoqué l’organisation de 26 caravanes médicales spécialisées au profit de plus de 16.382 personnes, outre la programmation de 35 autres caravanes et la distribution de 74 tonnes de médicaments dans toutes les provinces de la région, faisant savoir que des interventions ont été effectuées par des hélicoptères des Forces Armées Royales et d’autres par ambulances.

Le roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions pour la mise en œuvre d’une opération d’aide d’urgence, suite aux importantes chutes de températures et de neige notamment dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant.

Portée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, cette action a consisté à intervenir au plus près des populations, notamment au niveau des douars montagneux et reculés, en mettant à disposition une aide humanitaire d’urgence composée de produits alimentaires et de couvertures ainsi qu’un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité.

S.L.