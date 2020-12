Vague de froid: mobilisation générale à El Hajeb

Le comité provincial de veille et de suivi d’El Hajeb s’est réuni, mardi, pour examiner les mesures proactives susceptibles de contribuer à l’atténuation des effets des intempéries et de la vague de froid sur la population de la province.

La réunion, présidée par le gouverneur de la province, Zine El Abidine El Azhar a été marquée par la présentation du plan provincial relatif à la lutte contre les effets de la vague de froid et des intempéries qui sévissent au niveau de la province au cours de la période hivernale, en portant assistance aux personnes dans le besoin et aux zones vulnérables.

Ce plan porte sur une série d’actions proactives ciblant les douars isolés et ceux situés dans les montagnes (1200 mètres d’altitude) à travers la prise en charge des femmes enceintes qui sont au nombre de 460 femmes cette année et les personnes sans-abri ainsi que la mobilisation des moyens logistiques et humains pour une intervention rapide et efficace.

Quatorze centres d’accueil d’une capacité de 1960 lits ont été aménagés et équipées pour la prise en charge des personnes dans le besoin, selon des données présentées à cette occasion.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur d’El Hajeb a mis l’accent sur la nécessité pour l’ensemble des intervenants de faire montre de disponibilité et d’engagement pour une intervention rapide et efficace auprès des populations ayant besoin d’assistance, citant essentiellement les femmes enceintes, les SDF et les élèves des établissements scolaires des zones éloignées.

Il a souligné l’importance des projets structurels en cours de finalisation ou de réalisation dans l’atténuation des effets de la vague de froid au niveau de la province, notamment ceux destinés à la lutte contre les inondations et l’habitat insalubre, saluant les efforts déployés dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté dans le milieu rural.

Au cours de cette réunion, les responsables provinciaux des départements de la santé, l’éducation nationale, l’équipement et de l’Entraide nationale, ont présenté les plans d’action de leurs départements respectifs pour contribuer aux efforts menés au niveau provincial pour atténuer les effets de la vague de froid sur les habitants des zones reculées et venir en aide aux personnes qui en ont besoin en cette période de grand froid.

Le plan concerne, aussi, la distribution de denrées alimentaires, de matelas, de vêtements et de fours améliorés aux personnes dans le besoin et l’amélioration des conditions d’apprentissage au niveau des établissements scolaires, notamment en les approvisionnant en matériel et bois de chauffage, le renforcement des opérations de déneigement des routes concernées et le suivi de l’approvisionnement de ces zones en produits de base.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neige, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

S.L. (avec MAP)