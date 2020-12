Vague de froid: forte mobilisation à Taounate

Une réunion du comité provincial de veille et de coordination de Taounate a été tenue, ce vendredi, pour examiner les mesures proactives prises dans le cadre du plan d’action de lutte contre les effets de la vague de froid, élaboré en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés.

« Ce plan a été mis en place en application des Hautes Instructions Royales visant la prise des mesures nécessaires susceptibles de contribuer à l’allègement des effets de la vague de froid et des intempéries sur les populations des zones montagneuses, en leur apportant l’assistance et l’aide nécessaires », a souligné le gouverneur de la province, Saleh Daha, appelant l’ensemble des acteurs à la mobilisation et la vigilance dans la perspective d’une intervention ‘’rapide et efficace’’.

Ce plan porte sur une série de mesures proactives prises en étroite collaboration avec les départements impliqués, notamment la santé, l’équipement, les eaux et forêts et l’entraide nationale, a-t-il fait savoir, faisant état d’initiatives à caractère social, la mobilisation des moyens logistiques et humains disponibles, le suivi de l’état des femmes enceintes, la prise en charge des personnes sans-abri et l’organisation des caravanes médicales avec la distribution des vêtements, de denrées et de moyens de chauffage.

Daha a mis l’accent sur l’importance de l’acquisition récemment de trois unités médicales mobiles, lesquelles vont contribuer à rapprocher les soins des populations des zones reculées en ces temps de Covid19.

Ledit plan concerne l’organisation d’actions de solidarité, en faveur des populations et des élèves des douars touchés, notamment au niveau des trois communes de Timdit (4 douars), El Ouadka et de Rotba (cercle ghafsai), considérés comme les plus touchées par la vague de froid.

Au total, 988 ménages (4.541 habitants) bénéficieront de ces opérations d’assistance au niveau de ces communes. Le plan prévoit le suivi de la situation de 53 femmes enceintes, 2.500 élèves, 300 personnes âgées et la distribution de 1.400 couvertures et 335 fours améliorés, selon des données présentées à cette occasion.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts visant à désenclaver les régions qui connaissent ou connaîtront prochainement de grandes chutes de neige et des vagues de froid et à apporter l’assistance nécessaire aux populations vivant une situation de précarité, en application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neige, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

M.S. (avec MAP)