Vague de froid: des écoles utilisent du bois de chauffage dans leurs salles de classe

Dans plusieurs régions du Royaume, la baisse du mercure a atteint les 5 degrés au-dessous de zéro. Par conséquent, plusieurs établissements scolaire ont eu recours au bois de chauffage, après la fin des vacances, pour lutter contre cette vague de froid.

A ce propos, le directeur régional du MEN, à Midelt, a affirmé que le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a entrepris une stratégie adéquate de lutte contre la vague de froid qui sévit dans la Région précitée, particulièrement à la ville de Midelt.

Addi Ramchoune a ainsi déclaré à la chaîne nationale 2M que ladite stratégie repose sur plusieurs paradigmes, dont le plus important est de fournir du bois de chauffage au profit des apprenants et des cadres pédagogiques et administratifs des établissements scolaires. Ceci, en sus de la consolidation des équipements des internats en literies et en couvertures en nombre suffisant.

Le chef de la division des affaires pédagogiques de l’Académie régionale d’enseignement et de formation (AREF) de la Région Drâa-Tafilalet a également assuré que ces mesures ont aussi pour objectif de contribuer grandement à éviter l’absentéisme et le décrochage scolaire des apprenants, en cette période hivernale de l’année.

Larbi Alaoui