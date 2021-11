Vague de froid dans la province de Béni Mellal: les autorités se mobilisent

Dans le cadre des mesures proactives prises pour atténuer les effets de la vague de froid au niveau de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal-Khenifra, a présidé lundi 15 novembre au siège de la Wilaya, la réunion de la Commission provinciale de lutte contre la vague de froid, ceci en présence des chefs des services de sécurité, des autorités locales, du président du Conseil Provincial de Beni Mellal, des présidents des conseils communaux ainsi que les chefs des services extérieurs concernés.

Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du plan national d’atténuation des effets de la vague de froid, le Wali de la région a déclaré que les zones menacées par la vague de froid au niveau de la province de Beni Mellal, concernent environ 75 Douars et un groupement résidentiel au sein de 09 collectivités territoriales, toutes situées dans des zones caractérisées par un terrain accidenté et un climat rude chose qui les menace d’enclavement en hiver en raison des chutes de neige.

Par cette occasion, Khatib El Hebil, a appelé les services concernés à redoubler d’efforts pour suivre la situation des femmes enceintes résidant dans les douars menacés par l’enclavement, à fournir suffisamment de bois de chauffage dans les établissements scolaires, à distribuer des couvertures au sein des internats et des maisons d’étudiants, à héberger les personnes sans-abri dans des lieux sûrs, à préparer un programme de distribution des produits alimentaires et des couvertures au profit des familles résidant dans ces zones menacées par les effets négatifs de la vague de froid et à garantir la disponibilité du fourrage pour le bétail dans les zones ayant connu une forte sécheresse cette année.

A leur tour, les chefs des services extérieurs concernés ont passé en revue les grandes lignes des programmes d’intervention proactifs adoptés par leurs départements. Ces programmes concernent le renforcement du personnel médical et la fourniture des médicaments essentiels au sein des centres de santé les plus proches de la population des zones menacées par la vague de froid, la mobilisation des dispositifs spécialisés dans le déneigement et la mise à disposition des ressources humaines nécessaires à cette fin, la distribution de bois de chauffage au niveau des différents établissements scolaires concernés par cette vague de froid et la neige, ainsi que l’hébergement des personnes sans domicile fixe dans les institutions sociales situées dans la province.

Et afin d’assurer une gestion efficace à ce processus de lutte contre les effets négatifs d’une éventuelle vague de froid dans la province, le Wali de la région a appelé les commissions de veille locales à tenir des réunions régulières afin d’identifier et diagnostiquer avec précision les contraintes auxquelles font face les interventions destinées au désenclavement, à la santé, à l’éducation, à l’agriculture,…, leur trouver des solutions immédiates, et préparer des rapports détaillés au sujet des problèmes rencontrés qui ne peuvent pas être résolus localement en vue de les remonter à la commission provinciale qui s’occupera, à son tour, de l’examen et de la formulation des solutions appropriées pour les surmonter.

