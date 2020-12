Vague de froid à Zagora: les autorités se mobilisent

Le Comité provincial de veille et de suivi de Zagora a tenu ce mardi une réunion dédiée à l’examen des mesures proactives prises pour faire face aux effets de la vague de froid sur la population durant la saison hivernale 2020-2021.

Présidée par le gouverneur de la province de Zagora, Fouad Hajji, Cette réunion s’est penchée sur les mesures à prendre pour atténuer les effets de la vague de froid sur la population notamment des douars relevant des communes territoriales de Nkoub et d’Ait Ouallal.

Intervenant à cette occasion, Hajji a souligné que cette réunion intervient en exécution des Hautes instructions Royales relatives à la mise en œuvre du plan national global ayant pour but de réduire les effets de la vague de froid sur la population affectée, surtout celle des zones montagneuses.

Il a mis l’accent, dans ce sens, sur la nécessité d’accorder une attention toute particulière à cette catégorie et de leur prêter un soutien direct durant la période des chutes de neige et de la vague de froid.

Hajji a relevé l’importance d’une mobilisation totale et continue au niveau des douars exposés aux risques liés à la vague de froid, à travers une approche anticipative visant la protection des citoyens.

Il a appelé l’ensemble des intervenants à mobiliser tous les moyens disponibles, à conjuguer leurs efforts, à faire preuve de veille permanente et à prendre toutes les mesures nécessaires, dans le but d’apporter, quand il le faut, toute l’aide nécessaire aux populations concernées, de manière à garantir leur sécurité.

Hajji a plaidé, en outre, pour l’exploitation des moyens logistiques et humains des services provinciaux, l’activation des comités locaux de veille au niveau des communes relevant de la province, ainsi que pour le recensement et la prise en charge des femmes enceintes et des personnes sans-abris.

Le gouverneur de la province de Zagora a estimé que la réussite des mesures adoptées requiert un degré élevé de mobilisation, appelant à s’ouvrir sur les acteurs de la société civile et à œuvrer pour une mise en œuvre optimale du plan provincial adopté dans de telles situations.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’exposés détaillés sur les mesures prises contre la vague de froid, donnés par les représentants notamment du Commandement provincial de la Protection civile, ainsi que des Directions provinciales de l’Equipement, de la Santé, de l’Education nationale et de l’Agriculture.

L’ensemble des intervenants ont affirmé la mobilisation totale de leurs services et leur disposition à faire face à toute situation urgente pouvant résulter des perturbations climatiques ou de la vague de froid.

Plusieurs responsables provinciaux, ainsi que des représentants du Conseil provincial de Zagora et des communes territoriales relevant de la province ont pris part à cette réunion.

M.S. (avec MAP)