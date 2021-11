Vague de froid à Taza: les autorités se mobilisent

Le Comité de veille et de suivi de la province de Taza s’est réuni, jeudi à Taza, pour l’examen des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neige au cours de la saison hivernale. Lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation du plan provincial relatif à la lutte contre les effets de la vague de froid, axé sur les visites de terrain, la distribution des aides (couvertures, fours améliorés, denrées alimentaires…), le renforcement des soins de santé à travers notamment des campagnes médicales, l’accueil des personnes sans-abri, le suivi des femmes enceintes outre l’organisation des opérations de déneigement.

Ces mesures qui interviennent en application des Hautes instructions du roi Mohammed VI, ont été mises en place conformément aux dispositions de la circulaire du ministère de l’intérieur n°8355 du 27 septembre 2021, et en coordination avec les différents intervenants concernés.

L’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés pour atténuer les effets de la vague de froid sur la population, indique un communiqué de la province de Taza.

Ces mesures portent particulièrement sur l’activation du centre de commandement à l’échelle locale pour assurer le suivi des opérations de désenclavement, de déneigement et de réouverture des différents axes routiers de la région.

Le plan d’action prévoit, également, la distribution de fours et de bois de chauffage au profit des habitants des douars concernés et des établissements d’enseignement situés dans les zones montagneuses, ainsi que du fourrage subventionné pour bétail au profit des populations qui en ont besoin.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid. Il repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

