Vague de froid à Jerada: les autorités se mobilisent

Le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet a présidé, ce lundi au siège de la préfecture de la province, une réunion consacrée à la présentation et l’examen des actions et mesures proactives adoptées dans le cadre du Plan provincial relatif à l’atténuation des effets de la vague de froid pour la saison hivernale 2020-2021.

Cette réunion, a souligné Tabet, intervient dans le sillage de la mise en œuvre des orientations ministérielles visant à prendre les mesures nécessaires pour la protection et l’atténuation des dommages que pourraient engendrer les perturbations météorologiques, plus particulièrement dans le contexte exceptionnel que traverse le Maroc à cause de la Covid-19.

Il a fait remarquer dans son allocution que la réunion tend à renforcer la coordination et la planification précoce à travers la prise d’une batterie de mesures proactives et des précautions qui s’imposent, surtout que cette province enregistre une baisse importante des températures pendant la saison hivernale , et l’élaboration d’une stratégie globale d’intervention pour atténuer les effets néfastes de la vague de froid et des chutes de neige.

Et pour une meilleure gestion de cette période, Tabet a mis en avant l’importance et la nécessité de l’intensification des efforts des différents intervenants, y compris le secteur privé, affirmant que l’efficience des interventions des autorités provinciales et sécuritaires et des services extérieurs requiert la mobilisation de tous les moyens logistiques et humains pour lutter contre les effets de la vague de froid, assurer le désenclavement des populations dans les zones à risque, et apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux habitants, notamment les femmes enceintes, les malades et les personnes affectées qui doivent être hébergées dans des unités d’accueil.

La réunion a été marquée aussi par la présentation d’un exposé détaillé sur le plan d’action pour la gestion des risques et la protection contre les effets de la vague de froid via l’interaction positive avec les bulletins d’alerte, la mobilisation des moyens requis, l’évaluation continue de la situation, et la coordination entre les différentes parties pour que les interventions soient rapides et efficaces.

Ledit plan vise une mobilisation anticipée des moyens humains et logistiques nécessaires, l’organisation des opérations d’assistance et de secours sur le terrain, le rétablissement de certains services, et la fourniture de statistiques et informations concernant notamment les zones cibles, les femmes enceintes, et les personnes sans-abri et les établissements devant les accueillir, en sus du recensement des engins, des secteurs public et privé, mobilisés pour les opérations de déneigement.

Le plan de lutte contre la vague de froid met l’accent également sur les mesures sanitaires prises pour la prise en charge des habitants touchés, la mobilisation des moyens de chauffage, les plateformes d’atterrissage d’hélicoptères, déjà créées ou à aménager, les besoins en produits alimentaires en cas d’enclavement et les moyens de communication.

Selon les données des autorités provinciales, les mesures sanitaires portent, entre autres, sur la mobilisation d’un staff médical de 19 médecins et infirmiers, deux véhicules tout-terrain et 10 unités mobiles.

Pour les opérations de déneigement, les engins mobilisés sont au nombre de 49, dont 30 du secteur public et 19 du privé, précise la même source.

Les chefs des services extérieurs concernés ont présenté par la même occasion les grandes lignes des programmes d’intervention élaborés et qui se caractérisent par l’aspect proactif et la coordination avec les autres intervenants.

A l’issue de cette réunion, le gouverneur a appelé l’ensemble des parties prenantes à l’accélération de l’opérationnalisation des mesures prises, et à faire preuve d’une mobilisation sans faille pour une gestion optimale et réussie de cette période, et ce dans le strict respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Il a noté que les mesures contenues dans le plan provincial s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions du roi Mohammed VI qui accorde un intérêt particulier à la préservation de la vie et la sécurité sanitaire des citoyens.

