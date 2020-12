Vague de froid à Errachidia: les FAR se mobilisent

Un module de secours des Forces Armées Royales (FAR) est mobilisé au niveau de la Place d’Armes d’Errachidia pour apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux populations civiles qui pourraient être touchées par les intempéries, les chutes de neige et les vagues de froid durant la saison hivernale.

Sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, des composantes terrestre, aérienne et médicale des FAR sont ainsi mobilisées, dans le cadre de ce module, pour apporter secours, assistance et réconfort, en cas de besoin, à ces populations, dans une logique de complémentarité avec les autorités locales.

Ce module interarmes de soutien et d’assistance est constitué de telle manière à être en mesure de répondre avec efficacité et célérité aux situations d’urgence qui se présentent au niveau des provinces d’Errachidia et Tinghir.

Il est doté de moyens fournis par les différents organes pourvoyeurs de l’Etat-Major Général des FAR, qui mettent à contribution une antenne médicale adaptée, des moyens de campement et de couchage, de transport, de maintenance, de liaison et de communication et des engins-génie (Bulldozers, tractopelles et niveleuses).

Le module est, par ailleurs, doté de moyens de transmission, indispensables pour assurer en tout temps une coordination étroite entre les différents intervenants, à plus forte raison dans une situation d’urgence, sans oublier les moyens de santé nécessaires.

Ce dispositif militaire est constitué par un Poste de commandement au niveau de la Place d’Armes d’Errachidia pour une gestion décentralisée des situations d’urgence, en liaison avec les autorités locales au niveau de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et les différents intervenants locaux.

M’hamed En-nahli, commandant à la Place d’Armes d’Errachidia, a indiqué que les FAR, à travers leurs différents services et composantes, sont mobilisées pour apporter l’assistance nécessaire aux populations des communes territoriales relevant de cette province, en coordination et en coopération avec les autorités locales, les départements concernés et les services de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, en exécution des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Il a ajouté que cette mobilisation intervient dans le cadre des préparatifs et des mesures proactives visant à faire face aux effets des chutes de neige et des vagues de froid sur les populations qui pourraient être touchées durant la saison hivernale 2020-2021.

Un module complet, doté de plusieurs moyens humains et logistiques mis à la disposition des autorités locales pour intervenir en cas de besoin de manière rapide et efficace, a été mobilisé au niveau de la Place d’Armes d’Errachidia, a-t-il souligné.

En-nahli a précisé que ce module est constitué d’éléments du génie militaire, de l’intendance, de la transmission et de la santé militaire qui ont bénéficié d’une session de formation assurée par des éléments de la Protection civile.

Ce dispositif est prêt à intervenir de manière efficace pour protéger les citoyens, tout en respectant les mesures préventives en vigueur dans le cadre de la situation épidémiologique que traverse le Maroc et le monde, a-t-il noté.

Pour sa part, Issam Hennane, commandant au 3 ème Bataillon de génie miliaire relevant de la Place d’Armes d’Errachidia, a affirmé que ce bataillon est prêt pour toute intervention rapide et efficace visant à désenclaver et sauver les populations des régions reculées, ainsi que pour présenter l’aide nécessaire aux citoyens durant cette période de l’année qui enregistre des perturbations climatiques et des vagues de froid.

Il a précisé que ce bataillon dispose de moyens humains et logistiques aptes à de telles opérations.

S’agissant des moyens humains, Hennane a précisé que ce dispositif compte avec des soldats spécialisés dans les interventions rapides et efficaces, ainsi qu’avec des chauffeurs et des secouristes, ajoutant que des engins-génie, des camions de transport, des canots pneumatiques et d’autres types sont mobilisés aussi dans ce cadre.

« Etant donné l’importance de la conjoncture actuelle, les ressources humaines et moyens logistiques de l’Unité de génie militaire sont mobilisés pour protéger les citoyens et leurs propriétés, ainsi que les biens publics contre les dangers des catastrophes naturelles dues aux inondations, tout comme à sauver les personnes sinistrées et à garantir la circulation des personnes et les communications, fidèles à notre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi », a-t-il dit.

Chaimaa Jioua, médecin lieutenant, a indiqué qu’une unité médicale, dotée d’une ambulance, ainsi que d’un staff formé notamment d’un médecin généraliste, de deux infirmiers et d’aides-soignants, a été mobilisée dans le but de rapprocher les services de santé de la population des zones exposées aux vagues de froid et aux chutes de neige.

Elle a relevé que ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’opération « Riaâya » visant à renforcer la couverture médicale au profit de la population des zones exposées aux vagues de froid et aux chutes de neige.

Elle a fait savoir que cette unité de médecine militaire travaillera aux côté d’une autre du ministère de la Santé, dans le but de présenter l’assistance médicale nécessaire aux personnes malades et âgées, ainsi qu’aux femmes enceintes.

TE