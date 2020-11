Vague de froid à Boulemane: les autorités se mobilisent

Le Comité de veille et de coordination de la province de Boulemane s’est réuni, ce mercredi à Missour, pour l’examen des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid.

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Abdelhak El Hamdaoui, il a été procédé à la présentation du plan provincial pour la lutte contre les effets de la vague de froid, qui porte sur l’adoption de mesures visant à garantir des interventions rapides et efficaces pour le désenclavement des zones, connaissant d’importantes chutes de neige et de fortes précipitations, accompagnées d’une baisse sévère des températures.

Quatorze collectivités territoriales sont concernées par ces interventions, qui toucheront une population estimée à 25.657 habitants et 5.034 ménages répartis sur 111 douars, selon des données rendues publiques à cette occasion.

Ce plan dont la mise en œuvre sera assurée par les autorités locales et les services concernés dont les départements de l’équipement, la santé, les eaux et forêts, l’éducation nationale et l’entraide nationale, comprend une série d’actions proactives visant à lutter contre les effets des intempéries et des chutes de neiges.

Intervenant à cette occasion, El Hamdaoui a appelé l’ensemble des acteurs à faire preuve de vigilance et de disponibilité à travers la mobilisation des moyens nécessaires pour atténuer les effets de la vague de froid sur la population, mettant l’accent sur l’importance de la coordination des efforts pour mener à bien les actions d’assistances et de désenclavement des zones touchées.

S’agissant du secteur de la santé, le délégué provincial de la santé par intérim, Mohamed Abou Lfadl a indiqué que des efforts ont été déployés pour rapprocher les soins de la population locale, d’autant plus que la vague de froid coïncide, cette année, avec la propagation de la pandémie du Coronavirus et le début de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Un plan de riposte a été mis en place pour faire face à cette situation à travers la mobilisation des ressources et des effectifs nécessaires pour prévenir les conséquences de cette vague, a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur l’importance de la sensibilisation de la population et l’équipement des dispensaires en médicaments et en matériel requis.

Plus de 100 localités à risque d’une population totale de 50.000 habitants ont été fixées pour une intervention rapide et efficaces, ciblant les personnes précaires notamment les patients atteints de maladies chroniques et les femmes enceintes, a précisé le responsable provincial, faisant état de la mobilisation d’unités mobiles médicalisées dans le cadre de « mini-campagnes médicales » dans le respect des mesures sanitaires.

De son côté, le délégué provincial de l’Entraide national, Khalid Hamnich a souligné qu’il a été procédé à l’équipement de cinq centres à Guigo, Boulemane, Missour, Ottat Lajaj et Sidi Boutaieb, pour l’accueil des sans-abris en ces temps de grand froid, ajoutant que la capacité d’accueil de ces structures est estimée à 118 lits.

L’ensemble des centres de l’Entraide nationale ont été approvisionnés en bois de chauffage, a-t-il fait savoir, relevant que l’action de l’entraide nationale a une dimension purement sociale.

Le plan porte, aussi, sur la distribution de denrées alimentaires, de matelas, de vêtements et des fours améliorés aux personnes dans le besoins et l’amélioration des conditions d’apprentissage au niveau des établissements scolaires à travers la province notamment en les approvisionnant en matériel et bois de chauffage, le renforcement des opérations de déneigement des routes concernées et le suivi de l’approvisionnement de ces zones en produits de base.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

M.S. (avec MAP)