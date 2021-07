Vague de chaleur: les conseils d’un expert

Suite aux hautes températures enregistrées au Maroc ces derniers jours, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé Tayeb Hamdi a appelé les Marocains à la prudence, ces vagues de chaleur pouvant provoquer des décès.

Dans une publication dont Le Site info détient copie, Dr Hamdi a mis en garde contre certains symptômes accompagnant la chaleur. Il s’agit de la fatigue, de maux de tête, de vertiges, de soif extrême, de spasmes musculaires douloureux dans les jambes, les bras ou l’abdomen, de nausées, de la diarrhée, de vomissements, de peau sèche, de perte de connaissance, de bouche sèche et de perte de poids.

Le professeur ajoute que les personnes ressentant ces symptômes doivent être déplacées d’urgence dans un endroit frais, et boire beaucoup d’eau. Il a également recommandé de déshabiller les personnes qui ressentent de la fatigue, et de refroidir le corps en l’aspergeant d’eau et en appliquant des compresses froides.

M.F.